Davide Rossi assolto Cassazione archivia procedimenti per l’incidente di Roma 2016

Davide Rossi è stato assolto dalla Corte di Cassazione, che ha archiviato i procedimenti relativi all'incidente avvenuto a Roma nel settembre 2016. Le accuse di lesioni e omissione di soccorso sono state definitivamente chiuse, confermando la decisione precedente della Corte d’Appello di Roma. Un esito che segna la conclusione di un lungo iter giudiziario.

DavideRossi ha visto ogni accusa riguardo a lesioni e omissione di soccorso deliberatamente chiusa, poi di un incidente accaduto a Roma nel settembre del 2016. La decisione della Corte di Cassazione ha confermato quella pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, sancendo definitivamente l'archiviazione degli innumerevoli procedimenti a suo carico. Un verdetto che solleva un .

