Davide il ‘gigante buono’ morto dopo il pranzo con i colleghi | cosa c’era nel menù terrificante

L'insolito pranzo tra colleghi si è trasformato in un dramma inaspettato a Milano. Davide Teruzzi, noto come il "gigante buono", ha tragicamente perso la vita dopo aver consumato un pasto in un ristorante convenzionato con l'ATM. Scopriamo cosa conteneva il menù che ha sconvolto la vita dei suoi cari e dell'intera comunità.

Quello che doveva essere un normale pranzo tra colleghi si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto Milano. Davide Teruzzi, un tranviere di 50 anni con oltre vent’anni di servizio presso l’ATM, ha perso la vita dopo aver pranzato in un ristorante convenzionato con l’azienda. L’evento, avvenuto domenica 4 maggio in un locale di via Fabio Filzi, ha avuto conseguenze gravi: cinque colleghi si sono sentiti male, ma solo per Davide la situazione è degenerata fino al decesso.Il caso ha subito sollevato interrogativi, spingendo la procura e l’Ats a indagare a fondo. Ma cosa è emerso dai primi controlli?Controlli e scoperte allarmantiA pochi giorni dalla morte di Davide, mentre si attende l’autopsia, emergono dettagli preoccupanti sulle condizioni igieniche del ristorante. Irregolarità nella conservazione di pesci e molluschi sono state rilevate durante i controlli dell’Ats. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Davide, il ‘gigante buono’ morto dopo il pranzo con i colleghi: cosa c’era nel menù, terrificante

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Goria in un'intervista esclusiva a?Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.