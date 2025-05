David Juve | Giuntoli è ancora in corsa? Svelata la posizione dei bianconeri intanto il Napoli… Ultimissima voce sul canadese

David Juve ha fatto luce sulla situazione della Juventus, confermando che i bianconeri sono ancora in corsa per alcuni obiettivi. Nel frattempo, il Napoli è al centro di voci intriganti su Jonathan David. Scopriamo insieme gli aggiornamenti recenti svelati da Alfredo Pedullà.

DavidJuve: bianconeriancora in corsa? Ecco la posizione di Giuntoli, intanto il Napoli. Ultimissima indiscrezione sul canadeseAttraverso il proprio profilo X, Alfredo Pedullà ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi a Jonathan David, accostato anche al calciomercato Juve. Le sue parole.Jonathan #David: il #Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiarite altre cose, per questo il #Napoli tiene aperte altre piste (#Nunez compreso), ma per David vorrebbe andare fino in fondo. E le altre italiane (per ora) sono ferme. L’attaccante. https:t.coUc8oDRqvd4— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2025David INTER – «Jonathan David: il Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiarite altre cose, per questo il Napoli tiene aperte altre piste (Nunez compreso), ma per David vorrebbe andare fino in fondo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve: Giuntoli è ancora in corsa? Svelata la posizione dei bianconeri, intanto il Napoli… Ultimissima voce sul canadese

