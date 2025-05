David Juve clamoroso retroscena sul bomber del Lille | Offerta dei bianconeri non congrua Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter | importanti novità

Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione. Scopriamo insieme gli aggiornamenti su un futuro che potrebbe portare a nuove sorprese nel mercato estivo.

DavidJuve, clamorosoretroscena sul bomber del Lille: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadeseUno degli attaccanti maggiormente accostati al mercato Juve è stato sicuramente David, bomber del Lille che saluterà il campionato francese a fine stagione. L’aggiornamento di Alfredo Pedullà sull’interesse del Napoli e dell’Inter.PAROLE – «La Juventus ha seguito sicuramente Jonathan David e ha continuato a seguirlo, e la proposta che è stata fatta non è stata ritenuta congrua, esattamente come non è stata ritenuta congrua la proposta dell’Inter per il canadese in uscita dal Lille, semplicemente perché l’Inter avrebbe voluto uno sconto, e la Juventus anche». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità

Su questo argomento da altre fonti

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco. È un nome per l’estate, tutti gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli ... 🔗juventusnews24.com

Tudor Parma, clamoroso retroscena: ha detto di no due volte negli ultimi mesi, poi il sì alla Juve. Cosa è successo - Tudor Parma, clamoroso retroscena: l’allenatore croato ha detto di no ai ducali per due volte negli ultimi mesi, poi il sì alla Juve. Cosa è successo Tuttosport oggi in edicola ha svelato un ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Napoli, clamoroso colpo di scena! Gli azzurri provano a beffare Inter e Juventus su David - Calciomercato Napoli, clamoroso colpo di scena! Gli azzurri provano a beffare Inter e Juventus su David Il lampo a ciel sereno di Fabrizio Romano su X. Il noto giornalista esperto di mercato, ha annun ... 🔗calcionews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS MonacoKonami Digital Entertainment B.