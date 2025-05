David Inter Pedullà annuncia | Il Napoli dice sì alla clausola! Le altre italiane invece…

Jonathan David continua a essere protagonista della sessione di calciomercato, con l'Inter in prima fila per il suo acquisto. Pedullà rivela che il Napoli ha accettato la clausola, mentre le altre squadre italiane sembrano più distanti. Analizziamo gli sviluppi della trattativa e le implicazioni per le squadre coinvolte.

DavidInter, Pedullàannuncia: «Il Napolidice sì allaclausola! Le altreitaliane, invece.». Il punto sulla trattativaIl nome di Jonathan David continua a girare in orbita calciomercato Inter. L'attaccante classe 2000 in estate sarà libero di trasferirsi a parametro zero e per lui c'è una vera e propria fila di pretendenti. Nelle ultime settimane, però, sembra che i nerazzurri si siano defilati: mentre si è fatto sotto il Napoli. A parlarne è il giornalista Alfredo Pedullà su X.Jonathan #David: il #Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiarite altre cose, per questo il #Napoli tiene aperte altre piste (#Nunez compreso), ma per David vorrebbe andare fino in fondo. E le altreitaliane (per ora) sono ferme. L'attaccante. https:t.coUc8oDRqvd4— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2025 DavidInter – «Jonathan #David: il #Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio.