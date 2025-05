Data alle fiamme la casa del premier britannico Starmer

La casa del premier britannico Keir Starmer è stata data alle fiamme in un attacco incendiario. Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso, secondo Scotland Yard, che ha collegato l'arresto a una serie di presunti attacchi contro proprietà legate al premier. Le indagini sono in corso.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso con l'intento di mettere in pericolo la vita, in relazione a una serie di presunti attacchi incendiari contro proprietà collegate al premierbritannico Keir Starmer. Scotland Yard ha spiegato che l'arresto è legato a tre.

