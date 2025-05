Daredevil | Rinascita 2 Krysten Ritter riprenderà il ruolo di Jessica Jones!

Krysten Ritter è pronta a tornare nel Marvel Cinematic Universe, riprendendo il suo iconico ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. Dopo una lunga attesa, i fan possono finalmente festeggiare il ritorno di uno dei personaggi più amati, che promette di portare nuove dinamiche e emozioni nella serie.

