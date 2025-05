Danilo Gigante porta l’arte italiana a Cannes 2025

Danilo Gigante, presidente di IBA Investment Art & Finance, porta l'arte italiana alla ribalta al Festival di Cannes 2025. Con un progetto innovativo sulla celebre Croisette, celebra l'eccellenza artistica del nostro paese, promettendo di trasformare la manifestazione cinematografica in un palcoscenico per la cultura e la creatività italiane. Un evento imperdibile per gli appassionati d'arte!

DaniloGiganteportal’arteitaliana a Cannes2025l’arteitaliana conquista la scena internazionale con un progetto sulla CroisetteIl Festival di Cannes2025 si apre quest’anno con una presenza d’eccezione: DaniloGigante, presidente di IBA Investment Art & Finance, porta sulla Croisette un progetto culturale che intreccia arte contemporanea, visione imprenditoriale e valorizzazione del talento.Una mostra nata per dare voce all’eccellenza artistica italiana, capace di fondere bellezza, emozione e strategia.«Essere oggi a Cannes è un onore e una responsabilità» afferma Gigante. «Portiamo una mostra che unisce cinema e arte, due linguaggi universali capaci di toccare l’anima. Le opere selezionate, tra artisti affermati ed emergenti, vogliono celebrare la bellezza, ma anche raccontare il presente». 🔗Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Danilo Gigante porta l’arte italiana a Cannes 2025

