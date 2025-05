Danilo e Oona Rea esplorano la storia di Billie Holiday in un concerto-spettacolo per l’Agìmus

Danilo e Oona Rea portano in scena un emozionante concertospettacolo dedicato a Billie Holiday per l'Agìmus. Il pianista di fama internazionale, noto per la sua straordinaria improvvisazione, si unisce alla figlia Oona, una giovane promessa che ha ereditato il suo talento. Insieme, rendono omaggio alla leggendaria artista, immergendo il pubblico in un viaggio tra note e racconti.

Danilo Rea, pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per le sue eccezionali capacità improvvisative e la geniale libertà creativa, rende omaggio a BillieHoliday con la figlia Oona, talento innato che col papà ha girato i palchi di mezzo mondo mangiando pane e blues.

Bella Ciao - Danilo Rea e Stefano Di Battista (piano e sassofono) - Per la puntata speciale del 25 aprile di Propaganda Live, l’emozionante interpretazione di "Bella Ciao" eseguita da Danilo Rea al pianoforte e Stefano Di Battista al sassofono. 🔗la7.it

Spettacolo omaggio a Billie Holiday al Teatro Apparte: sul palco Danilo e Oona Rea e Barbara Bovoli - A raccontarne la vita e la straordinaria carriera saranno Danilo Rea, pianista di fama internazionale, Oona Rea, voce intensa e raffinata, e Barbara Bovoli, attrice e autrice del testo. 🔗palermotoday.it

Danilo Rea in “Improvvisazioni piano solo” al Trianon Viviani - Sabato 17 maggio, alle ore 21, Danilo Rea è al Trianon Viviani con il concerto Improvvisazioni piano solo. Il “piano solo” è il contesto ideale per Danilo Rea per dare forma al proprio ... 🔗napolitoday.it

