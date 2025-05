Daniele Sanna pubblica Inonda | il nuovo brano folk-rock disponibile dal 16 maggio

Daniele Sanna torna sulla scena musicale con il suo nuovo brano folkrock, "Inonda", disponibile dal 16 maggio 2025. Questo singolo anticipa "Radici", il suo atteso secondo album. Con un sound coinvolgente, "Inonda" rappresenta un grido autentico nel caos digitale, riflettendo le emozioni e le sfide dell'epoca contemporanea.

Dal 16 maggio 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovobrano di DanieleSanna, intitolato "Inonda", un'anticipazione di "Radici", il secondo album in studio dell'artista romano."Inonda": un grido autentico nel caos digitaleIl singolo "Inonda" si presenta come un branofolk-rock elettrico, viscerale e potente. Le sonorità sono radicate nella terra ma allo stesso tempo proiettate verso l'orizzonte marino: un equilibrio tra concretezza e sogno, tra istinto e riflessione."Inonda" è stato descritto come «un grido lucido nel caos digitale, tra fame di verità e radici che resistono», un manifesto di autenticità in un mondo sempre più virtuale.Il mestiere del cantautore: DanieleSanna tra verità e musicaDanieleSanna non è un artista qualsiasi. Suona la sua chitarra classica come fosse un'arma gentile, trasformando ogni nota in un gesto di resistenza culturale.