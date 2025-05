daniela santanchè caso visibilia rinvio al 10 giugno per prossima udienza del processo

Si è tenuta oggi un'udienza del processo che vede coinvolta la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per il caso Visibilia. Il Tribunale di Milano ha rinviato la prossima udienza al 10 giugno, dopo aver esaminato i capi di imputazione relativi a presunte false comunicazioni sociali. La vicenda continua a suscitare grande attenzione mediatica e politica.

È ripreso oggi il processo a carico della ministra del Turismo DanielaSantanchè per il casoVisibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il casoVisibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti. In base alla nuova giurisprudenza il Tribunale di Milano, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, aveva chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. Inoltre il Tribunale aveva anche chiesto ai pm di "produrre", ossia inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società.