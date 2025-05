Daniela Santanchè caso Visibilia | in corso la nuova udienza del processo a Milano

Oggi riprende a Milano il processo a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, coinvolta nel caso Visibilia. Dopo la disposizione del Tribunale del 15 aprile, si riaccendono i riflettori sulle accuse di false comunicazioni sociali rivolte a Santanchè e ai suoi coimputati, in un tema che torna a suscitare un acceso dibattito pubblico.

Riprende oggi il processo a carico della ministra del Turismo DanielaSantanchè per il casoVisibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il casoVisibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti. In base alla nuova giurisprudenza il Tribunale di Milano, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, aveva chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. Inoltre il Tribunale aveva anche chiesto ai pm di "produrre", ossia inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società.