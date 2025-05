daniela impiegata premiata a miss mamma italiana

Minerbio celebra con orgoglio Daniela Bergonzoni, 58enne impiegata, che ha conquistato il secondo posto nella categoria 'Miss Mamma Italiana Evergreen'. Il concorso, giunto alla sua 32esima edizione, continua a chiamare partecipanti da tutta Italia, unendo bellezza e simpatia in un evento che celebra il ruolo delle mamme.

C’è anche Minerbio sul podio di MissMammaItaliana con la 58enne Daniela Bergonzoni (a destra), arrivata seconda nella categoria ‘MissMammaItaliana Evergreen’. Proseguono in tutta Italia le selezioni per MissMammaItaliana edizione 2025, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla 32esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia evergreen per le mamme con più di 56 anni. MissMammaItaliana sostiene Arianne, associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza. Lo scorso fine settimana, nell’area eventi dell’Hotel Sampaoli a Bellaria, col patrocinio del Comune, si è svolta una particolare e unica selezione denominata Sponsor top, valevole per l’elezione di MissMammaItaliana 2025, a differenza delle selezioni che si tengono in tutta Italia, le vincitrici di ogni categoria (25-45 anni; 46-55 anni e over 56), di questa tappa (unica data Italiana per l’edizione 2025), accedono direttamente alle finali nazionali del concorso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it