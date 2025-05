Daniel Day-Lewis torna nei cinema con Anemone e Focus Features svela la data di uscita del film

Dopo una lunga pausa dal 2017, Daniel Day-Lewis torna in scena con "Anemone". Focus Features ha recentemente annunciato la data di uscita del film, che promette di segnare un emozionante ritorno per l'acclamato attore. Ecco tutti i dettagli su questa attesa produzione cinematografica.

L'attore Daniel Day-Lewis, dopo una pausa che durava dal 2017, tornerà protagonista sul grande schermo con Anemone, ecco i dettagli. FocusFeatures ha annunciato quando attiverà sul grande schermo Anemone, film che segna il ritorno sul grande schermo di Daniel Day-Lewis dal 2017, anno in cui era stato protagonista di Il filo nascosto. Il nuovo progetto debutterà in alcune sale americane il 3 ottobre, prima di essere distribuito in modo più esteso il 10 ottobre. Cosa racconterà il filmAnemone è il primo lungometraggio diretto da Ronan Day-Lewis, il figlio dell'attore premio Oscar. Al centro della trama ci saranno i legami complessi e profondi che esistono tra fratelli, padri e figli. Ronan ha scritto la sceneggiatura insieme al padre Daniel .