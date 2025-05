Damiano David | da basket a Maneskin solista di successo e nuove relazioni

Damiano David, nato a Roma nel 1999, ha trascorso la sua infanzia viaggiando tra diverse culture grazie ai genitori nel settore dell'aviazione. Da promettente giocatore di basket, ha intrapreso un percorso artistico che lo ha portato a diventare il frontman dei Maneskin, conquistando il mondo della musica come solista e approfondendo nuove relazioni personali.

Nato a Roma nel 1999 da genitori legati al mondo dell'aviazione, Daniele David e Rossella Sconamiglio, Damiano David ha avuto sin dalla tenera età l'opportunità di conoscere il mondo grazie ai continui spostamenti legati al lavoro dei suoi assistenti di volo. Questo ambiente internazionale lo ha aiutato a padroneggiare l'inglese, aprendo nuove porte nella sua carriera.

