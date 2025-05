Damiani e Chierico | infortuni superati pronti a guidare il centrocampo nella prossima stagione

Damiani e Chierico, dopo aver superato infortuni che li hanno tenuti ai margini, si preparano a guidare il centrocampo nella prossima stagione. Un finale positivo, nonostante l’uscita precoce dai playoff, segna una crescita per la squadra. Analizziamo i rimpianti e il percorso da settembre a maggio, evidenziando sfide e opportunità.

di Andrea LorentiniIn una stagione che ha vissuto su un finale complessivamente positivo per la crescita della squadra in prospettiva futura, seppur con la delusione per l’uscita anticipata dai playoff, alla voce rimpianti – analizzando il percorso da settembre a maggio dell’ – possiamo ascrivere senza dubbio Mattia Damiani e Luca Chierico. nella costruzione estiva dell’organico avrebbero dovuto rappresentare due pilastri del centrocampo, ma entrambi hanno dovuto fare i conti con infortuni che li hanno costretti ai box per buona parte del campionato.Troise prima e Bucchi dopo, li hanno avuti a disposizione con il contagocce. Damiani addirittura si è fermato la prima volta ad agosto finendo sotto i ferri ancora prima che il campionato iniziasse per poi dover tornare in sala operatoria a dicembre per una ricaduta al menisco del ginocchio. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Damiani e Chierico: infortuni superati, pronti a guidare il centrocampo nella prossima stagione

