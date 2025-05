Dalla Ue 338 milioni a Tesla Space X e X I Verdi | Basta versamenti a un nemico dichiarato dei nostri valori

La questione dei finanziamenti europei alle aziende di Elon Musk, contrarie alle sovvenzioni statali, solleva interrogativi sui valori che la UE sostiene. Dall’interrogazione dell’eurodeputato verde Daniel Freund emerge la necessità di fare chiarezza sui 338 milioni di euro destinati a Tesla e SpaceX, sottolineando l'incompatibilità tra investimenti europei e attori contrari ai principi europei.

Che le aziende di Elon Musk, dichiaratamente contrario alle sovvenzioni statali, beneficino di lauti contributi federali negli Usa non è un mistero. Ora, grazie a un’interrogazione dell’eurodeputato verde tedesco Daniel Freund, anche la Commissione Ue alza il velo sui fondi europei arrivati negli ultimi anni a Tesla, Space X e X: il totale ammonta a poco più di 338 milioni.“Secondo il Sistema di Trasparenza Finanziaria, nel 2023 risultano tre sovvenzioni a Tesla Motors Netherlands Bv nell’ambito del Connecting Europe Facility“, scrive il Commissario Ue al Bilancio Piotr Serafin. In particolare 14,9 milioni sono andati al progetto”21-EU-TC-Tesla EV charging (Cohesion)”, 133,7 a “21-EU-TC-Tesla EV charging (General)”, 9,8 a “21-EU-TG-Tesla EV charging II”.Nel 2024, poi, SpaceX ha ricevuto un contratto eccezionale dall’Agenzia Spaziale Europea per conto della Commissione “per due lanci pianificati da tempo, ciascuno dei quali trasportava due satelliti Galileo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalla Ue 338 milioni a Tesla, Space X e X. I Verdi: “Basta versamenti a un nemico dichiarato dei nostri valori”

