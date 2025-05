Dalla spiaggia al boulevard | le nuove infradito parlano street style

Dalla spiaggia al boulevard, le nuove infradito sfidano le convenzioni dello street style. Con la capsule firmata da TwoJeys e Havaianas, il sole brasiliano invade il cuore urbano di Barcellona. Tre modelli, zero regole: l’infradito si trasforma in un vero cult metropolitano, unendo vibrazioni estive e tendenze contemporanee in un mix irresistibile.

Tre modelli, zero regole! TwoJeys e Havaianas firmano la capsule che porta il sole brasiliano nel cuore urbano di Barcellona. E l’infradito diventa culto metropolitanoLe onde dell’Atlantico sembrano essersi infrante direttamente sulle passerelle dello streetwear europeo. È questo il mood che ha guidato la prima, attesissima collaborazione tra TwoJeys e Havaianas, due mondi apparentemente lontani – la sensualità tropicale del Brasile da un lato, l’estetica bold dei ragazzi di Barcellona dall’altro – uniti in una collezione che promette di riscrivere il vocabolario delle vacanze 2025.L’hanno chiamata TwoJeys x Havaianas, ma tra shooting alle Hawaii, spille metalliche e palette saturate, sembra più una dichiarazione di stile che una semplice capsule.Le infradito? Non solo da spiaggiaTre modelli, una sola silhouette – quella Top, icona assoluta del brand brasiliano – rieditati in chiave TwoJeys con nuance a contrasto e dettagli statement. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Dalla spiaggia al boulevard: le nuove infradito parlano street style

