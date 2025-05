Dalla Spagna | Juventus su Miguel Gutierrez del Girona Occhio alla clausola pro Real Madrid

Dalla Spagna giungono voci di un interesse della Juventus per Miguel Gutiérrez, talento del Girona. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla clausola che favorisce il Real Madrid. Mentre la Champions si avvicina, la Juve deve prepararsi strategicamente per affrontare al meglio una stagione ricca di sfide. La ricerca di rinforzi è cruciale per il successo futuro.

C`è una Champions da conquistare, ma anche una stagione da preparare al meglio per non farsi trovare impreparati: la Juventus deve correre per. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Gutierrez-Juventus, dalla Spagna: "35 milioni al Girona" - Nuove indiscrezioni scaldano il mercato della Juve. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, sarebbero sempre maggiori le probabilità che Miguel Gutierrez indossi la maglia bianconera a p ... 🔗tuttosport.com

Pagina 2 | Gutierrez-Juventus, dalla Spagna: "35 milioni al Girona" - Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Gutierrez vanta 10 presenze con la maglia della prima squadra dei Blancos, con un bilancio che riporta anche 2 assist serviti. Nel suo palmarés, anche ... 🔗tuttosport.com

In Spagna danno Gutierrez vicino alla Juve: le cifre del possibile affare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

