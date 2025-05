Dalla Spagna il Villarreal non riscatterà Buchanan | tornerà all’Inter ma solamente di passaggio

Tajon Buchanan non verrà riscattato dal Villarreal, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo. L'esterno canadese tornerà all'Inter, ma solo di passaggio, poiché la dirigenza spagnola non è rimasta impressionata dalle sue prestazioni. Una nuova avventura per Buchanan si profila all'orizzonte.

Tajon Buchanan non ha convinto la dirigenza del Villarreal, che come riportato da Mundo Deportivo in Spagna, avrebbe deciso di non riscattare. 🔗Leggi su Calciomercato.com

