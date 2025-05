Dalla Scuola al Lavoro La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy | incontro a Salerno con il Ministro Valditara

Il 16 maggio 2025, alle ore 11, il Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno ospiterà l'incontro “Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra istruzione e ITS Academy”. L'evento, che vedrà la partecipazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, si inserisce nel programma di visite nelle scuole italiane, raccogliendo riflessioni su formazione e occupazione.

E’ in programma per venerdì 16 maggio 2025, alle ore 11, presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia, in Piazza Abate Conforti, nell’ambito del programma di visite del Ministro dell’Istruzione e del merito nelle scuole di Italia, l’incontro “DallaScuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy”: incontro a Salerno con il Ministro Valditara

Approfondimenti da altre fonti

Filiera 4+2 2025, si parte dal 1° settembre: i chiarimenti ai dubbi di docenti e dirigenti, il seminario gratuito - l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro, le passerelle tra i percorsi formativi e le prospettive normative per la filiera. Il percorso formativo – rivolto ai dirigenti scolastici e ... 🔗tecnicadellascuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed ? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.