Dalla Juve all’Inter accordo trovato | Marotta piazza il nuovo colpo

Le ultime sul club nerazzurro che accoglie un altro ex bianconero: l'accordo è stato trovato. Il presidente dei campioni d'Italia non si fermaDallaJuventus all'Inter. E' ovviamente Beppe Marotta l'artefice del 'nuovocolpo' che il club nerazzurro ha messo a segno. L'accordo è stato raggiunto.DallaJuveall'Inter, Marottapiazza il nuovocolpo: accordotrovato (LaPresse) – Calciomercato.itA scriverne la versione online di Tuttosport: i campioni d'Italia – si può leggere – accoglieranno Luca Adornato, che andrà a ricoprire il ruolo di Brand & Marketing Director del Club. Il dirigente lavorerà così a stretto contatto con Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer. Adornato, come detto, ha un passato importante all'Interno del club bianconero, lavorando a Torino nell'ambito del marketing e della comunicazione nel settore sportivo per più di 15 anni, curando l'evoluzione strategica del brand come Head of Marketing.