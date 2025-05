Dalla fedeltà a Facebook al boom su TikTok | come la Generazione X sta rivoluzionando le community online

Dalla fedeltà a Facebook al boom su TikTok, la Generazione X sta riscrivendo le regole delle community online. Utenti tra i 45 e i 60 anni, ora protagonisti su piattaforme emergenti, dimostrano che anche le generazioni più mature possono influenzare e innovare il panorama digitale. Analizziamo come e perché questo cambiamento sta avvenendo.

La Generazione X, composta da utenti tra i 45 e i 60 anni, si sta affermando come il segmento in più rapida crescita su TikTok. Secondo uno studio condotto Dalla tech company Kolsquare, questa fascia d’età, tradizionalmente legata a Facebook e YouTube, sta ampliando la propria presenza anche sulle piattaforme più giovani.L'articolo Dallafedeltà a Facebook al boom su TikTok: come la Generazione X sta rivoluzionando le communityonline . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it