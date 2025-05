D' Alema voto 5 sì chiedere l' astensione è da democrazia malata

Massimo D'Alema esprime il suo forte sostegno al referendum, affermando di essere profondamente legato al diritto di voto. In risposta alle recenti valutazioni sull'astensione, ha sottolineato come questa scelta rappresenti una "democrazia malata", evidenziando l'importanza di partecipare attivamente al processo democratico e di esprimere le proprie opinioni attraverso il voto.

"Votare è un diritto al quale sono affezionato. Voterò cinque sì". Lo ha detto Massimo D'Alema a margine di un evento alla Camera. Poi, rispondendo a una domanda sull'invito all'estensione del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro Francesco Lollobrigida ha detto: "Una democrazia dove si pensa di vincere non partecipando vuol dire che non sta bene. Se uno è convinto delle sue ragioni va a votare e magari vota no". 🔗Leggi su Quotidiano.net