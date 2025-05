D’Alema | Voto 5 sì chiedere l’astensione è da democrazia malata

Massimo D'Alema, ex presidente del consiglio, ha espresso il suo decisivo sostegno al referendum, dichiarando: "Voterò cinque sì". Durante un evento alla Camera dei Deputati, ha criticato l'invito dell presidente del Senato Ignazio La Russa e di altri a astenersi, definendo tale richiesta un segnale di "democrazia malata".

ROMA – "Votare è un diritto al quale sono affezionato. Voterò cinque sì". Lo ha detto l'ex presidente del consiglio Massimo D'Alema (foto) a margine di un evento alla Camera dei Deputati. Poi, rispondendo a una domanda sull'invito all'estensione del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro Francesco Lollobrigida, ha aggiunto: "Una democrazia dove si pensa di vincere non partecipando vuol dire che non sta bene. Se uno è convinto delle sue ragioni va a votare e magari vota no".

