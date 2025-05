Dal suo studio al palco A teatro cambia tutto | lo psicologo si fa analizzare

Dal suo studio al palco, tutto cambia. Lo psicologo Luca Mazzucchelli si mette a nudo nel suo spettacolo “Terapia al contrario”, in scena venerdì 16 alle 21 al Teatro Villoresi. Tra serio e faceto, esplora un metodo in cui i ruoli si capovolgono, trasformando l'analisi in un'esperienza coinvolgente per chi ascolta e riflette.

E se lo psicologo raccontasse se stesso e i pazienti lo ascoltassero? Venerdì 16, alle 21, al teatro Villoresi lo psicologo Luca Mazzucchelli arriva a Monza con lo spettacolo “Terapia al contrario“, raccontando, tra il serio e il faceto, il suo metodo in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Di solito lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Luca Mazzucchelli ribalta le regole e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore di una "storia trasformativa" e il pubblico il suo ascoltatore, ma esce con suggerimenti e stimoli nuovi. Attraverso aneddoti personali, momenti di riflessione e qualche sana provocazione, Mazzucchelli ripercorre il suo cammino professionale: dagli inizi come psicologo nei campi rom alla sua evoluzione come divulgatore su YouTube, passando per la psicoterapia clinica fino all’attuale veste di imprenditore. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal suo studio al palco. A teatro cambia tutto: lo psicologo si fa analizzare

