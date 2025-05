Dal secondo gol del Genoa non parli più guardi nel vuoto

Dal secondo gol del Genoa, il silenzio di lui parla più di mille parole. Io, sua fidanzata distratta, osservo i tagli dei capelli dei giocatori mentre lui è assorbito dalla delusione. Ma ora basta. Non posso più deriderlo dopo l’emotivo crollo che ha vissuto. È il momento di ricostruire il tifo, insieme.

Dal secondo gol del Genoa non parli più, guardi nel vuotoLo ammetto sono la fidanzata che mentre guardi Napoli Genoa in religioso silenzio, passa il tempo a commentare i tagli dei capelli dei calciatori.Però adesso basta. Non ti prenderò in giro dopo la catastrofe emotiva che ho visto dipingere sul tuo volto dopo questa partita. Da allora non parli più, guardi nel vuoto e hai messo in loop sul telefono il replay del secondo goal del Genoa .Lo so.Hai il muso più lungo di quello di Raspadori quando l’arbitro non gli fischia un fallo.Il pareggio del Napoli contro il Genoa ti ha devastato più della volta in cui ti hanno spoilerato il finale di Gomorra.guardi il pavimento e ogni volta che nomino il divano, ti viene un tic all’occhio destro.E io? Io, che sono la tua dolce metà ma anche l’incubo di ogni capello calcistico fuori posto, oggi sono qui per dirti: ce la faremoSì, anche se abbiamo pareggiato contro un gruppo di calciatori che sembrano usciti da un casting fallito per un videoclip trap . 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dal secondo gol del Genoa non parli più, guardi nel vuoto

Su questo argomento da altre fonti

Napoli-Genoa 2-1 in cinque meme: non basta l’uomo del destino Raspadori. Disgemellateci subito! - Poche sono le certezze della vita: la morte, le tasse, il Capodanno organizzato se tutto va bene la settimana prima, e i gol di Raspadori nei momenti più importanti. Quale può essere ... 🔗msn.com

Chiariello: "Meret sul secondo gol non può far nulla e sul primo è sfortunato! Mi auguro non rinnovi, massacro indecente" - Nel corso di Buongiorno Napoli su Radio Crc, Umberto Chiariello è tornato sul pareggio di ieri col Genoa: "Non mi sta bene. Cosa? Oggi non mi sta bene la mancanza di coraggio. Io vorrei ricordare un v ... 🔗msn.com

Il Napoli non è arretrato dopo il secondo gol. Ma ha subito reti che di solito non prende - Se il Napoli smarrisce la sua solidità difensiva, l'intera impalcatura finisce per collassare. Questo è il senso di Napoli-Genoa ... 🔗ilnapolista.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipo Serie A : Milan Genoa 2-0 Spezia Inter 1-3

Riprende la marcia del Milan che, reduce da due pareggi di fila, al Meazza batte 2-0 il Genoa e torna in testa alla classifica con 2 punti sull'Inter.