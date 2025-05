Dal maxi scoiattolo ai pacchi smarriti le curiosità della Fiera Campionaria di Padova

Dal maxi scoiattolo ai pacchi smarriti, la 104^ Fiera Campionaria di Padova cattura l'attenzione con curiosità uniche. Il 13 maggio 2025, il padiglione 7 si trasforma in un mercato insolito, dove pacchi dimenticati dai corrieri, venduti a prezzi stracciati, offrono sorprese a scatola chiusa. Un evento da non perdere per chi ama l'imprevisto!

Padova 13 maggio 2025 - Un successo di presenze tra i pacchismarriti. Al padiglione 7 della 104^ FieraCampionaria di Padova, al prezzo di 2,90 euro all’etto si possono comprare dei prodotti ‘a scatola chiusa’. Si tratta di pacchismarriti rimasti in giacenza ai corrieri, che vengono proposti a sorpresa da una ditta francese che invita a questa sorta di roulette dell’acquisto.Le curiosità più importantiUna serie di oggetti e non solo attirano l’attenzione dei presenti tra gli stand di 300 aziende italiane e straniere nei 5 padiglioni della manifestazione aperta fino al 18 maggio (dalle 16 alle 23 nei feriali e dalle 10 alle 23 sabato e domenica prossimi) con eventi live, mostre e ristorazione dal mondo a ingresso gratuito. È il caso degli aeromodelli radiocomandati costruiti dai soci del gruppo G. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal maxi scoiattolo ai pacchi smarriti, le curiosità della Fiera Campionaria di Padova

