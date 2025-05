Dal marketing all' arte nasce un hub creativo in centro | Mettiamo in contatto clienti e professionisti freelance

Nasce un hub creativo in centro, un ambiente dinamico dove clientela e professionisti freelance possono connettersi. Ispirato ai fulcri creativi di Milano e Roma, questo spazio offre opportunità per collaborare con artisti, consulenti e specialisti nel campo del marketing, comunicazione, direzione artistica ed eventi. Un'opportunità unica per dare vita a progetti innovativi e coinvolgenti.

Un hub creativo come se ne possono trovare a Milano, Roma, o nelle grandi città. Uno spazio che funga da piattaforma per mettere in contatto il cliente con artisti, consulenti e professionisti free lance per unire marketing, comunicazione, direzione artistica di eventi e set design.

