Dal ciuccio al pannolino fino al passaggio alla scuola dell' infanzia | il pediatra risponde a mamma e papà

Dal ciuccio al pannolino, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, ogni fase è una sfida per genitori e bambini. Presso il nido "Tantetinte – Il Nido delle Idee", un pomeriggio speciale offre supporto e consigli pratici per affrontare queste tappe fondamentali, con esperti a disposizione per rispondere a dubbi e domande.

ciuccio sì o no, come togliere il pannolino e passare al vasino, ma anche il passaggio dal nido allascuola d’infanzia. Momenti importanti per i bimbi e per i genitori, per i quali il nido “Tantetinte – Il Nido delle Idee” propone un pomeriggio dedicato all’infanzia e alla genitorialità, con la. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Dal ciuccio al pannolino, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia: il pediatra risponde a mamma e papà

Potrebbe interessarti su Zazoom

Due neonate trovate morte nei bidoni dell'immondizia di un asilo nido a Chicago: shock e indagini in corso

La scoperta di due neonate senza vita nei bidoni dell'immondizia di un asilo nido a Chicago, negli Stati Uniti, ha scosso l'opinione pubblica.