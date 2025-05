Dal caro-affitti al supporto psicologico | studenti universitari al voto

Firenze, 13 maggio 2025 – Dal supportopsicologico ai trasporti gratuiti per gli studenti, dai punti pranzo dotati di microonde al potenziamento delle navette tra plessi. Ma è soprattutto il tema abitativo quello maggiormente presente nei programmi delle liste candidate alle elezioni studentesche universitarie. Il 14 e il 15 maggio gli universitari vanno alle urne per il rinnovo dei rappresentanti negli organi centrali e periferici dell’Ateneo. Si vota dalle 9 alle 18, ma niente code ai seggi: le urne saranno virtuali, accessibili tramite la piattaforma online Eligo, utilizzando le credenziali universitarie. A sfidarsi sei liste, con idee e stili molto diversi ma con lo stesso obiettivo: rappresentare le esigenze e le istanze degli studenti in una fase complessa e piena di sfide, tra carenza di alloggi, stress e trasformazioni profonde della vita universitaria. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal caro-affitti al supporto psicologico: studenti universitari al voto

