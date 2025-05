Dal carcere accompagnati direttamente alla scaletta dell’aereo | espulsi due detenuti stranieri

Due detenuti stranieri, un egiziano del 2002 e un gambiano del 1993, sono stati espulsi direttamente dal carcere alla scaletta dell'aereo. Il primo, già condannato per reati gravi, e il secondo, coinvolto nello spaccio di droga, erano entrambi irregolari sul territorio e destinatari di un ordine di espulsione, sottolineando un'azione concreta contro l'immigrazione irregolare.

Si tratta di due cittadini stranieri: un egiziano classe 2002, già detenuto per rapina, estorsione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e un gambiano del 1993, in carcere per spaccio di droga. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio e destinatari di un ordine di espulsione con. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Dal carcere accompagnati direttamente alla scaletta dell’aereo: espulsi due detenuti stranieri

Se ne parla anche su altri siti

Esce dall'ospedale e viene portato direttamente in carcere a Fermo: 26enne accusato di tentato omicidio - FERMO - Esce dall'ospedale e trova i carabinieri ad aspettarlo per portarlo direttamente in carcere. I militari della stazione di Montegranaro hanno arrestato un giovane di 26 anni, al momento ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999.Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.