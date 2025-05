dal 22 maggio al cinema la guerra di cesare con fabrizio ferracane

Dal 22 maggio arriva al cinema "La guerra di Cesare", il nuovo film del regista Sergio Scavio, interpretato da Fabrizio Ferracane. Presentato con successo al Bif&st di Bari, il film ha ricevuto il premio come migliore attore. Scopri di più su questa avvincente opera storica dal sapore intenso.

Roma, 13 mag. (askanews) - Arriverà al cinema dal 22 maggio "La guerra di Cesare" del regista sardo Sergio Scavio. Il film, di cui vediamo una clip in anteprima, è stato presentato con successo al Bif&st di Bari, dove è passato nel Concorso internazionale, ricevendo il premio come migliore attore per l'interpretazione del protagonista FabrizioFerracane."La guerra di Cesare" è una favola sociale sul tema del lavoro. Una storia di ribellione fallita, che parte da una miniera sarda che ha esaurito la sua potenzialità estrattiva e, di conseguenza, il suo ruolo sociale, ma non la sua forza metaforica. Da questo evento nasce il racconto di due amici lavoratori che vivono una relazione viva e complessa, fino a che la morte di uno dei due spingerà l'altro a cercare, in qualche modo, un senso di riscatto. 🔗Leggi su Quotidiano.net