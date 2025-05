Dai permessi all’omicidio | De Maria e l’illusione del cambiamento

Il caso di Emanuele De Maria, il 9 maggio 2025, scuote Milano: un omicidio spaventoso seguito da un drammatico suicidio. Dietro questo gesto estremo si nasconde una storia complessa, fatta di permessi, illusioni e un cambiamento mai realizzato. Inizia un'inchiesta che cerca di comprendere le cause di una follia che ha colpito nel profondo.

Il 9 maggio 2025 Emanuele De Maria, 47 anni, accoltella un collega e uccide una donna, collega anche lei, poi scompare. Dopo quarantotto ore di fuga, la sua corsa finisce nel modo più drammatico: si getta nel vuoto dalle terrazze del Duomo di Milano. In tasca ha una foto e una ciocca di capelli della donna che ha appena ammazzato. Ma la storia di De Maria inizia ben prima.Nel 2016, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, uccide con diverse coltellate, sgozzandola, una ragazza marocchina di 23 anni, Hajar Fathafi, De Maria sparisce nel nulla per due anni, fino al 2018, quando viene finalmente catturato. Nel 2019 arriva la condanna: 14 anni per omicidio volontario. Una pena che, come da prassi, parte dalla data del reato, e non da quella dell’arresto. I conti, quindi, portano a un “fine pena” previsto per il 2031, ma De Maria, grazie alla buona condotta e al cosiddetto “percorso di reinserimento”, comincia presto ad affacciarsi alla vita fuori dal carcere. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dai permessi all’omicidio: De Maria e l’illusione del cambiamento

Ne parlano su altre fonti

Il caso De Maria e i permessi di lavoro. Tutto quello che c'è da sapere - Domande e risposte sul caso del 50enne detenuto a Bollate che si è lanciato dalle terrazze del Duomo, dopo avere accoltellato un collega e ucciso Chamila ... 🔗msn.com

De Maria, il femminicidio del 2016 per il quale stava scontando 15 anni di carcere - Nel 2016 Emanuele De Maria uccise la 23enne Oumaima Rache sgozzandola. Fuggì in Germania per evitare l'arresto. Poi l'estradizione ed il ... 🔗affaritaliani.it

Emanuele De Maria , perché era libero? I giudici: «Percorso carcerario impeccabile, impossibile prevedere la tragedia». Come funzionano i permessi lavorativi per i detenuti - «La decisione è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi ? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.