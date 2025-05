Dagli abiti trasparenti allo strascico cosa è vietato sul red carpet di Cannes 2025

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia con nuove regole sul dress code, penalizzando outfit audaci come abiti trasparenti e nudità. Con il motto 'No vestito, no party', gli organizzatori puntano a mantenere un'eleganza tradizionale sul red carpet, dove la mancata osservanza delle norme può portare all'esclusione dalle attesissime premiere.

(Adnkronos) – 'No vestito, no party'. Il Festival di Cannes, in programma da oggi fino al 24 maggio, dice 'no' alla nudità sul red carpet, banditi gli abititrasparenti. Pena l'esclusione dalla premiere. È quanto emerge dalle nuove regole ufficiali, diffuse dalla kermesse, relative al dress code sul tappeto rosso in nome della "decenza".

