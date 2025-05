Da X Factor al Parco delle Foreste Casentinesi una storia che va in tv su Geo in onda su Rai 3

Dal palco di X Factor alle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una storia unica si prepara a prendere vita su Geo, in onda su Rai 3. In autunno, il parco svelerà un videoclip esclusivo del brano inedito “Armonia della bellezza”, un'opera pensata per celebrare la natura e il suo incanto. L'autore...

Il Parco nazionale delleForesteCasentinesi, sempre alla ricerca di nuovi ed efficaci metodi per trasmettere a tutti i valori della natura che custodisce, sta preparando una sorpresa per il prossimo autunno, quando uscirà un videoclip del brano musicale inedito "Armonia della bellezza".

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, raccontato a Geo (Rai3) con la musica del giovane Renato Torre - Arezzo, 13 maggio 2025 – Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, raccontato a Geo (Rai3) con la musica del giovane Renato Torre. "Armonia della bellezza", giovedi (15 maggio) alle 18.

