Da un concerto rock a una radio che annuncia l'Inter a -1 dal Napoli | Conte finisce con le mani in faccia

Da un concerto rock all'urlo di una radio che annuncia l'Inter in vantaggio sul Napoli: Conte si copre il volto, sopraffatto. Qui, il rumore diventa un'unità di misura. Venti secondi dopo il gol di Raspadori, il Maradona esplode in un urlo assordante, un monito della passione calcistica che pervade ogni angolo dello stadio.

E` una questione di decibel. Stando a bordocampo impari presto che il rumore è un`unità di misura. 20`` dopo il gol di Raspadori, il Maradona.

