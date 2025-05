Da Senna a Schumacher | in mostra a Imola i piloti migliori

Imola, 13 maggio 2025 – "Da Senna a Schumacher": una mostra imperdibile dedicata ai piloti che hanno segnato la storia della Formula 1. Totalmente immersi in una celebrazione di talenti leggendari, i visitatori possono rivivere momenti indimenticabili, dall'intensità di Ayrton Senna al carisma di Nigel Mansell, fino all’iconico Schumi. Un viaggio evocativo nel cuore delle emozioni motoristiche.

Imola, 13 maggio 2025 – Senna è pensieroso come sempre. Nigel Mansell, armato di banana, salta le transenne come in quella famosa pubblicità dell'olio di semi. Berger pare guardarti direttamente negli occhi e Schumi si esibisce nel suo iconico salto. A tu per tu con la storia e con i volti di chi ha fatto grande la Formula 1. S'intitola 'Facce da Gran premio' la mostra a fini benefici del fotoreporter imolese Marco Isola che verrà allestita nell'atrio appena restaurato di Palazzo Vacchi (via Appia 37, Imola). Undici immagini per immortalare i momenti più rappresentativi del Circus sul Santerno, in un'esposizione visitabile nel weekend di gara, da venerdì a domenica, con orario continuato dalle 9 alle 22.Le fotografie saranno acquistabili nella sede della mostra in via Appia. E con un preciso fine benefico: parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alle associazioni 'Matteo Bagnaresi' e 'Aula Alessia Matteucci', realtà che si occupano di doposcuola gratuito per ragazzi in difficoltà e progetti di approfondimento per adulti e famiglie.