Da ottobre 87 partite NBA su Prime Video in esclusiva Sono incluse nell’offerta Amazon

A partire da ottobre 2025, Prime Video trasmetterà in esclusiva 87 partite NBA ogni stagione, grazie a un accordo globale di 11 anni. Amazon ha recentemente svelato il logo ufficiale per la copertura NBA, garantendo ai suoi abbonati un accesso diretto senza costi aggiuntivi per canali a pagamento. Preparati a vivere il basket come mai prima d'ora!

Amazon ha svelato oggi il logo ufficiale della copertura dell’NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell’ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Niente “canale a pagamento”, saranno inclusenell’offerta.. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Da ottobre 87 partite NBA su Prime Video in esclusiva. Sono incluse nell’offerta Amazon

