Il dibattito sulla memoria storica in Italia è complesso e spesso polarizzante. Un recente articolo de Il Fatto Quotidiano ha messo in luce un aspetto cruciale: fascismo e antifascismo non sono equiparabili. Attraverso la figura di Stefano Ramelli, si sottolinea l'importanza di una riflessione critica su questi temi che continuano a influenzare il nostro presente.

Roma, 13 mag – In un balbettante articolo di qualche giorno fa, uno strano ragionamento ideologico sulla memoria di Stefano Ramelli, Il Fatto Quotidiano teneva a precisare che “no, non si può equipararefascismo e antifascismo”. Così, proprio come il classico orologio rotto che segna l’ora esatta due volte, possiamo concordare con la conclusione del giornale diretto da Gomez e Travaglio. Sia chiaro, partendo da posizioni e seguendo logiche diametralmente opposte.L’articolo del Fatto QuotidianoOvviamente i punti di contatto finiscono qui. Anche perché, molto riduttivamente, nell’articolo l’antitesi tra fascismo e antifascismo viene letta quasi solamente attraverso quel controverso periodo che conosciamo oggi come anni di piombo. Passaggio storico analizzato oltretutto con la solita contrapposizione giustificazionista del bene contro il male (assoluto): secondo Il Fatto Quotidiano – sic et simpliciter – uno “scontro asimmetrico con da una parte organizzazioni che, a dispetto di parole d’ordine violente e spesso assurde, e di atti a volte terribili e criminali, difendevano pur con mille errori la democrazia costituzionale”. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Da Milano a Genova, da Ramelli a Venturini: fascismo e antifascismo non si possono equiparare

