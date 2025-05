da gaza al rearm eu meloni attesa alla camera

Oggi alla Camera, Giorgia Meloni affronta le opposizioni sul piano di riarmo e la situazione a Gaza, dopo il dibattito al Senato. Le critiche aumentano, mentre si chiede di rivedere il sostegno del governo italiano. Le forze politiche sono pronte a incalzare, puntando a recuperare i valori fondanti dell’Unione europea.

Piano di riarmo, Gaza, Sanità. Le opposizioni sono pronte, dopo il round al Senato, a incalzare e a mettere sotto torchio Giorgia Meloni nel corso del premier time di oggi alla Camera. Per “recuperare i valori fondanti dell’Unione europea”, il governo italiano non deve proseguire “nel sostegno al piano di riarmo europeo ReArm EuropeReadiness 2030, facendosi promotore invece di un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che favorisca la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell’Unione a partire dalla spesa sanitaria, dal sostegno alle filiere produttive dall’occupazione, dall’istruzione, per rendere l’economia dell’Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile”. E’ il fulcro della domanda che il M5S porrà a Meloni. Dal piano di riarmo agli orrori a Gaza. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it