Da Gaeta a Fondi le bandiere blu che sventolano sulla costa

Da Gaeta a Fondi, le bandiere blu sventolano lungo un litorale che celebra l'eccellenza. Il 13 maggio 2025, questo prestigioso riconoscimento attesta non solo la qualità delle acque marine, ma anche l'impegno verso la sostenibilità, i servizi e la valorizzazione del territorio. Scopriamo insieme il significato di queste bandiere e le meraviglie che rappresentano.

13 maggio 2025- Un litorale che si riempie di eccellenze, con le bandiere blu, ambito riconoscimento di alta qualità delle acque marine, che sventolano in più punti della costa. Ma la bandiera blu non è solo qualità delle acque, ma molto altro: è il riconoscimento internazionale che premia le località balneari che si distinguono per la qualità delle acque di balneazione ma anche per la a gestione sostenibile del territorio, i servizi turistici e l’educazione ambientale.San Felice Circeo: “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio”Il Comune di San Felice Circeo ha ricevuto a Roma, nel corso della cerimonia ufficiale organizzata dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), la prestigiosa Bandiera Blu 2025, . Alla cerimonia ha preso parte il Vicesindaco Luigi Di Somma, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

