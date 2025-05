Da detenuto modello all' esito imprevedibile | perché De Maria poteva lavorare fuori dal carcere

Emanuele De Maria, considerato un detenuto modello, ha vissuto un percorso di reinserimento positivo, culminato in un permesso per lavorare all'albergo Berna. Tuttavia, l'inatteso e drammatico epilogo della sua storia ha sorpreso tutti, facendo emergere quanto sia fragile il confine tra rieducazione e ricaduta nell'illegalità.

La decisione di concedere a Emanuele De Maria un permesso per lavoro "è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare presagire l'imprevedibile e drammatico esito". 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Da detenuto modello all'esito "imprevedibile": perché De Maria poteva lavorare fuori dal carcere

Se ne parla anche su altri siti

Caso De Maria, i giudici della Sorveglianza: “Esito drammatico e imprevedibile” - In una nota i magistrati segnalano come la scelta di ammettere l’omicida al lavoro esterno sia stata collegiale e fatta sentendo più parti in causa coinvolte ... 🔗milano.repubblica.it

Giudici, 'esito vicenda De Maria è stato imprevedibile' - "La decisione è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare presagi ... 🔗msn.com

Detenuto fa causa all’Inps per il lavoro in carcere, la Cassazione gli dà ragione - Il detenuto ha ottenuto esito favorevole in tutti e tre i gradi di giudizio: prima a Ivrea, poi in Appello e infine in Cassazione. Quest’ultima ha inoltre chiarito che il diritto alla Naspi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi ? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.