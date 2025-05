Da Cina 92mld dollari a America Latina

Durante la recente riunione tra Cina e Celac, il presidente Xi Jinping ha annunciato un significativo impegno finanziario di 9,2 miliardi di dollari per sostenere lo sviluppo dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Questi fondi verranno destinati a progetti infrastrutturali e per stimolare la crescita economica nella regione, consolidando così i legami tra Pechino e i Paesi latinoamericani.

Nella riunione tra Cina e Celac, la co munità degli Stati di AmericaLatina e Caraibi,il presidente Xi Jinping ha annunciato prestiti per 9,2mld di dollari Xi ha detto che per "sostenere lo sviluppo" di questi Paesi Pechino aprirà linee di credito per progetti dalle infrastrutture alla crescit a sostenibile "Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e dei dazi, e il protezionismo porta all'isolamento", ha ribadito, invitando a "lavorare insieme per un mondo aperto e multilaterale". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it