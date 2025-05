Da Bergamo l’appello all’Europa | Nei rapporti Draghi e Letta le chiavi per tornare competitivi

Bergamo lancia un appello all'Europa, richiamando l'importanza dei rapporti firmati da Draghi e Letta. Questi documenti rappresentano punti di riferimento fondamentali per rilanciare la competitività europea in un contesto geopolitico complesso, influenzato dalle incertezze delle decisioni americane e dalle sfide globali attuali. Una guida necessaria per navigare il futuro del continente.

Bergamo. I rapportiDraghi e Letta come bussola per orientare la competitività europea: sono questi due documenti, entrambi a firma italiana, le stelle polari dell’Europa all’interno di un contesto geopolitico quantomai complicato, scosso dalle decisioni altalenanti del presidente Usa Donald Trump, dalle guerre, dai dazi e da scenari che mutano a una velocità mai vista prima.rapporti per certi versi complementari, dai quali la Commissione Europea ha già pescato a piene mani, definendo e orientando l’agenda politica continentale: se, però, temi e indicazioni sono finiti sui tavoli che contano a Bruxelles, il problema rimane mettere a terra provvedimenti sui quali si possano allineare tutti gli interessi dei Paesi membri.Una frammentazione amministrativa che rimane oggi uno dei più grandi limiti alla crescita europea, quasi imbrigliata da suoi stessi regolamenti. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Da Bergamo l’appello all’Europa: “Nei rapporti Draghi e Letta le chiavi per tornare competitivi”

