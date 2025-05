cynthia erivo interpreterà 23 ruoli nello spettacolo dracula al west end di londra

Cynthia Erivo, l'acclamata star di Wicked, si prepara a stupire il pubblico del West End di Londra nel 2026, interpretando ben 23 ruoli nello spettacolo Dracula, diretto da Kip Williams. Questa incredibile performance segna il suo atteso ritorno sulla scena teatrale, promettendo un'esperienza unica e indimenticabile per gli spettatori.

La protagonista di Wicked salirà sul palco del West End londinese nel 2026 per dare vita a un'incredibile performance nel Dracula diretto da Kip Williams. CynthiaErivo, acclamata interprete di Wicked, si prepara a un ritorno teatrale sorprendente: sarà protagonista di Dracula, spettacolo in arrivo nel West End di Londra, dove interpreterà ben 23 ruoli diversi. L'allestimento è firmato dalla Sydney Theatre Company con la regia di Kip Williams, arriverà nella capitale britannica a febbraio 2026. Dopo aver conquistato pubblico e critica con il musical Wicked - accanto ad Ariana Grande - Erivo tornerà sul palcoscenico in una produzione teatrale ispirata al classico gotico di Bram Stoker. Come riportato da Deadline, l'attrice vestirà i panni di Dracula e di altri 22 personaggi, in un'interpretazione camaleontica . 🔗Leggi su Movieplayer.it