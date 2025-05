Cynthia Erivo interpreta 23 ruoli in Dracula a Londra con Sydney Theatre Company

Cynthia Erivo torna a sorprendere il pubblico londinese con il suo straordinario talento nel nuovo allestimento di Dracula, prodotto dalla Sydney Theatre Company. L'attrice, celebre per il suo ruolo in Wicked, interpreterà 23 personaggi, dimostrando una versatilità unica e promettendo un'esperienza teatrale emozionante e indimenticabile.

Cynthia Erivo, celebre interprete di Wicked, si appresta a fare ritorno sui palcoscenici in un progetto teatrale che promette di emozionare il pubblico londinese. L'attrice incarnarà il personaggio di Dracula in un allestimento che le vedrà interpretare ben 23 ruoli, dando prova di una versatilità unica e audace. L'evento, firmato dalla Sydney Theatre Company e

