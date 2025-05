Cybersecurity | nel 2024 +40% di attacchi in Italia ransomware e hacktivismo in crescita Il report dell’agenzia nazionale svela i dati allarmanti

Nel 2024, la cybersecurity in Italia attraversa un momento critico, con un incremento del 40% degli attacchi. Secondo il report dell'Agenzia Nazionale, il Csirt Italia ha gestito 1.979 eventi cyber, evidenziando un preoccupante aumento di ransomware e hacktivismo. I dati allarmanti mettono in luce l'urgenza di strategie di difesa più robuste.

Nel 2024 il Csirt Italia ha gestito 1.979 eventi cyber, con una media mensile di circa 165 casi e un picco massimo di 283 a maggio. Di questi, 573 sono stati classificati come incidenti, segnando una media di 48 al mese.L'articolo Cybersecurity: nel 2024+40% di attacchi in Italia, ransomware e hacktivismo in crescita. Il reportdell’agenzianazionalesvela i datiallarmanti . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

