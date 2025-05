cybersecurity accordo tra polizia postale e banco fiorentino

A Firenze, il 13 maggio 2025, è stato siglato un importante accordo tra la polizia postale della Toscana e il Banco Fiorentino. L'iniziativa mira a rafforzare la cybersecurity attraverso la prevenzione degli attacchi informatici, lo scambio tempestivo di informazioni e la formazione del personale, rispondendo così alle crescenti minacce digitali.

Firenze, 13 maggio 2025 – Prevenire gli attacchi informatici, scambiare informazioni in tempo reale e formare il personale per fronteggiare le nuove minacce digitali: sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato questa mattina tra la poliziapostale per la Toscana e il BancoFiorentino. A siglare l’accordo, nella sede del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, sono stati la dirigente Eva Claudia Cosentino e il direttore generale della banca, Davide Menetti. Il protocollo mira a rafforzare la protezione delle infrastrutture informatiche dell’istituto bancario, in un contesto sempre più esposto a frodi, truffe online e attacchi hacker. “Il partenariato pubblico-privato è oggi uno strumento indispensabile – ha detto Cosentino –. Lo scambio di informazioni sensibili consente una risposta rapida ed efficace ai tentativi di intrusione, aumentando la sicurezza per tutti”. 🔗Leggi su Lanazione.it