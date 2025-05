Cuva Agevolazioni fiscali un volano aumentare contrasto criminalità

In un contesto in cui le emergenze richiedono risposte tempestive, la giornata odierna si propone di esplorare come le agevolazioni fiscali possano fungere da volano nella lotta alla criminalità. Grazie al supporto dell'università e del Comune di Palermo, si mirerà a delineare strategie efficaci per affrontare questa sfida cruciale.

PALERMO (ITALPRESS) – "L'obiettivo di questa giornata è di fare un focus su quelle che possono essere le azioni che istituzioni come l'università, ma anche il Comune di Palermo che patrocina l'evento, devono svolgere in un momento particolare che è legato alla legislazione emergenziale, cioè a tutti questi fondi che il PNRR ha fortunatamente rivolto anche al nostro Paese, ma che evidentemente comportano da un lato una deroga ai sistemi di procedure, di appalti in senso di semplificazione, agevolazione, e all'interno però di queste deroghe si possono certamente, come dire, annidare e inserire le azioni della criminalità, in particolare quella mafiosa. Le Agevolazionifiscali sono sicuramente un volano, sono importanti, però determinano anche qui l'esigenza di un controllo. Sotto il profilo normativo ritengo che già ci siano tutti i presidi, gli strumenti, non è necessario fare ulteriori interventi, non fare proliferare la normativa è già complessa.

